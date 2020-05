A informação foi divulgada num comunicado sobre os apoios da autarquia a artistas, no âmbito da pandemia de covid-19, em que a Câmara afirma que estes se inserem “num quadro de solidariedade e coesão”, sublinhando “a riqueza e a dinâmica que têm pautado a vida cultural de Lisboa”, de que o fado faz parte.

A autarquia explica que “foi concebida uma programação no valor de 200 mil euros”, para este setor, no âmbito da atividade do Museu.

Esta programação inclui o documentário televisivo “Fique Em Casa de Fados”, coproduzido com a RTP, já transmitido no passado dia 2.

Está também previsto uma série de conversas intitulada “Fados da Casa”, com os elencos artísticos das casas de fado, gravada no Museu do Fado, para transmissão nas redes sociais e canais Youtube e Vimeo” da Câmara, da empresa municipal de Gestão e Animação Cultural (EGEAC) e do Museu do Fado.

Adianta a autarquia que estão “em fase de produção/edição 117 filmes gravados no Museu do Fado com os elencos artísticos residentes” das “casas de fado históricas e emblemáticas da cidade”, cuja divulgação nas redes sociais teve início na passada quinta-feira.

Esta programação inclui ainda a coprodução do programa “Fado no Átrio”, com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que “assegura a contratação de 40 artistas”.