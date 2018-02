A Câmara de Silves, onde se concentra a maior parte da produção de citrinos no Algarve, quer criar uma Rota da Laranja, com diferentes percursos naquele território, disse hoje à Lusa a presidente do município.

A ideia é que a rota, que é hoje apresentada na segunda edição da Mostra Silves Capital da Laranja, constitua uma oferta turística estruturada, incluíndo percursos que mostrem os locais de produção e também os produtos que se podem fazer à base de citrinos, disse à Lusa Rosa Palma.

"A ideia é que as pessoas possam vivenciar a apanha da laranja, a sua transformação e a gastronomia associada à laranja, sempre com ofertas locais", explicou, sublinhando que Silves concentra 60% da produção de laranja na região, apesar de a quase totalidade ser para exportação.

Observando que o desenvolvimento da rota ainda está "numa fase embrionária", mas que deverá estar estruturada até ao final do ano, a presidente da autarquia referiu que o circuito pode constituir uma alternativa "à oferta turística" de praia.

"Queremos demonstrar que o Algarve, e em particular Silves, tem um forte setor primário e uma forte produção de citrinos”, realçou, acrescentando que aproximadamente 90% da laranja ali produzida é exportada para países como a França, a Bélgica ou a Holanda.

A Rota da Laranja é apresentada hoje na segunda edição da Mostra Silves Capital da Laranja, que decorrerá até domingo no Pavilhão de Feiras e Exposições de Silves (Fissul).

A iniciativa conta com a participação de dezenas de expositores ligados à citricultura, aos vinhos, à agricultura, aos produtos regionais, à doçaria, ao artesanato e à gastronomia, assim com associações e entidades locais e regionais.

Haverá também um ciclo de conferências sobre a produção de citrinos e concertos com Raquel Tavares, hoje, Amor Electro, no sábado, e Moçoilas, no domingo.

O evento conta com a parceria da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), da Universidade do Algarve (UALG), da Região de Turismo do Algarve (RTA), do Agrupamento de Escolas de Silves e do Agrupamento de Escolas Silves-Sul.