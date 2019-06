Confrontado com o teor das alterações apresentadas hoje no parlamento pelo PSD, António Ventinhas, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, disse à Lusa que, relativamente à proposta do PSD de alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), o sindicato "discorda, uma vez que diminui em quatro o número de magistrados do MP no CSMP", aumentando, por outro lado, de cinco para sete o número de membros do Conselho Superior designados pela Assembleia da República.

Segundo o presidente do SMMP, a alteração proposta pelo PSD vai no sentido de retirar da composição do CSMP - órgão de gestão e disciplina do Ministério Público (MP) - a participação dos quatro procuradores-gerais distritais (Lisboa, Porto, Coimbra e Évora), passando a Assembleia da República a designar sete membros (em vez de cinco) e o Ministério da Justiça os dois membros que já nomeia.

Feitas as contas, António Ventinhas entende que a solução proposta pelo PSD para a composição do CSMP daria uma maioria de membros nomeados ou eleitos pelo poder político (7 pelo parlamento e dois pelo ministério), a que se juntava o próprio procurador-geral da República, também escolhido por nomeação política e que tem voto de qualidade, podendo desempatar decisões.

Uma maioria de membros de nomeação política no CSMP e a consequente redução do número de magistrados naquele órgão viola as recomendações internacionais e "permite a interferência política na investigação do MP", na opinião de António Ventinhas.