Em comunicado, o sindicato critica o discurso do primeiro-ministro, António Costa, e lamenta o que classifica de jogos políticos, com fins eleitorais.

“Os professores não são irresponsáveis, tal como os outros portugueses não o são e lamentamos que o senhor primeiro-ministro use essas palavras para descrever a legítima ambição de ver a sua carreira progredir de acordo com o serviço efetivamente prestado”, lê-se no documento emitido pelo SIPE esta tarde.

O sindicato garante que vai continuar a trabalhar em prol da valorização da carreira dos professores, “sem intransigências e sem jogos políticos”, afirmando-se independente de “partidos e interesses”.

Também a líder da Frente Comum, Ana Avoila, disse hoje que o primeiro-ministro “não ganhou a guerra” na questão dos professores e das outras carreiras especiais, ameaçando “lutar até ao fim” pelas reivindicações dos trabalhadores.

O primeiro-ministro afastou hoje o cenário da ameaça de demissão do Governo, considerando que constituiu uma vitória da responsabilidade a reprovação do diploma que pretendia contabilizar a totalidade do tempo de serviço dos professores.

"Foi um resultado clarificador e uma vitória da responsabilidade", declarou o líder do executivo.