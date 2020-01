Em comunicado enviado à agência Lusa, o sindicato refere que "recebeu múltiplas denúncias sobre o recurso ao trabalho voluntário sem qualquer tipo de apoio, nomeadamente alimentação, transporte, alojamento ou referência a seguro de acidentes de trabalho".

"Este caso gravíssimo, desprestigia o trabalho voluntário em arqueologia, que sempre teve um papel formativo e de integração com a população local, e demonstra a falta de rumo nas instituições dependentes do Ministério da Cultura - e diretamente na DGPC - com o extremo de ser este o caso de um sítio arqueológico de valor incalculável, classificado como Monumento Nacional, único museu monográfico deste tipo no país", lê-se no comunicado.

O STARQ salienta que "a opção de escavar, por destrutiva, deve ser sempre ponderada com cuidado e integrada em projetos estruturados, com técnicos/especialistas a eles alocados e, recorrendo a trabalho voluntário enquadrado na legalidade, com objetivos científicos e logística adequada e não apenas como fornecedores de mão de obra gratuita".