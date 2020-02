Segundo o jornal, entre os equipamentos estavam máscaras sem elásticos e encaixes quebrados ou só um par de óculos, quando em cada viatura do INEM viajam dois técnicos.

"As máscaras recebidas não asseguram a esperada e obrigatória proteção, porque só trazem um elástico, ficando soltas no rosto", denunciou ao matutino Rui Lázaro, dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

O número de equipamentos distribuídos foi também insuficiente, disse o responsável, referindo-se aos kits com apenas um par de óculos.

Estes kits de equipamento individual, recomendados pela Direção-Geral da Saúde, incluem ainda dois pares de botas e batas impermeáveis.

Rui Lázaro fala ainda e falta de informação: "Nunca foi dada qualquer formação, desde a forma de uso do material até como lidar com potencial material contaminado".

O INEM contraria este relato, dizendo que não há "existe qualquer reporte, formal ou informal" relativamente a material danificado e adianta que foi iniciada "na semana passada uma formação com intuito de relembrar os profissionais do instituto sobre a utilização dos diversos tipos de EPI (Equipamentos de Proteção Individual)".

Em Portugal, surgiram até agora sete situações suspeitas, mas nenhum caso se confirmou.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há 44 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população

O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: