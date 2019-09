“No ano letivo anterior, o Governo Regional precisou de recrutar 1.254 professores durante todo o ano, o que significa que o total de docentes que existem no quadro eram 4.438, estando-se a falar de 20% de profissionais que o executivo necessita para que as suas escolas funcionem com o número devido”, declarou o líder do SDPA, Ricardo Batista.

O sindicalista, que falava em Ponta Delgada, em conferência de imprensa que marcou o arranque de mais um ano letivo, acusou o executivo açoriano de “desrespeito” dos docentes nesta matéria, “insistindo em ignorar” uma diretiva comunitária.

Para aquela estrutura sindical, analisando-se os concursos internos de afetação e de oferta de emprego para a contratação a termo resolutivo “fácil é constatar a errática gestão que tem sido concretizada pelo Governo Regional dos Açores no que ao recrutamento de pessoal diz respeito”.

Considerando que se “impõe a abertura” de mais lugares nos quadros, Ricardo Batista declara que “continua-se a usar e abusar dos docentes contratados, impune e levianamente, recorrendo de forma abusiva às contratações sucessivas a termo, fazendo intencionalmente confundir necessidades transitórias com necessidades permanentes”.