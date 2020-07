“Nós estamos aqui para entregar uma moção com o conteúdo de um abaixo-assinado que estava a ser recolhido no início do ano” e que já contava com “algumas centenas de assinaturas” com as reivindicações dos enfermeiros, disse aos jornalistas Isabel Barbosa, dirigente do SEP.

Entretanto, apesar da pandemia, os enfermeiros não quiseram deixar de transmitir as suas reivindicações expostas na moção, nomeadamente exigir ao conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, que integra o Hospital São José, e ao Ministério da Saúde “a resolução das injustiças provocadas pela não contagem de pontos para efeitos de progressão dos enfermeiros” deste centro hospitalar.

Em causa está a “justa contagem de pontos para efeitos de progressão”, uma situação agravada nesta instituição, que “é a única que não considera a totalidade dos pontos de 2004 a 2014 como está previsto na legislação da administração pública”, explicou Isabel Barbosa.

A dirigente sindical adiantou que esta situação se prende com “a inversão da tabela remuneratória da carreira de enfermagem”, adiantando que há “inúmeros casos de enfermeiros especialistas a receber menos do que enfermeiros generalistas”.