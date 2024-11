“Eu fico alarmado como é que a ministra, perante o parlamento e os deputados, mentiu relativamente a essa situação”, adiantou à agência Lusa João Neto, depois de Ana Paula Martins ter afirmado hoje, numa audição parlamentar, que desconhecia o SMD.

Adiantou ainda que vai reunir hoje à noite a direção do sindicato de urgência para analisar as “próximas ações a tomar”.

“Não vamos ficar por aqui, vamos pedir desmentidos e vamos pedir ao primeiro-ministro uma justificação relativamente a essas ações”, referiu ainda João Neto.

Segundo disse, o sindicato “tem provas” que recebeu, em 11 de abril, um correio eletrónico do Ministério da Saúde a solicitar que se preparasse para uma reunião posterior, ao que se seguiram “sucessivos contactos telefónicos”.

“O que é certo é que, no dia 21 de junho, tivemos uma reunião agendada no ministério. Há registos e não pode mentir relativamente a isso”, adiantou João Neto, avançando que a reunião decorreu, porém, com o chefe de gabinete, uma vez que a ministra “estava ausente no Luxemburgo”.

“Tivemos a reunião com o chefe de gabinete da senhora ministra e deixamos um dossier. O chefe do gabinete disse que era uma reunião preparatória para depois uma reunião com a ministra”, referiu.

Entretanto, de acordo com o presidente do sindicato, “ficou a reunião marcada para 22 de outubro”, mas, dias antes pelas 16:30, “uma assessora ligou a dizer que estava cancelada a reunião e não deu alternativa nem qualquer fundamentação”.

“Acho que é um esquecimento propositado, porque esta ministra não quer negociar as carreiras e não quer resolver os problemas da saúde oral e anda a protelar essas reuniões e tratou-nos com pouca dignidade”, lamentou João Neto, ao salientar que o sindicato está legalizado e com os seus estatutos publicados.

Durante a audição parlamentar de hoje, a ministra da Saúde disse desconhecer o Sindicato dos Médicos Dentistas que exigiu no domingo a sua demissão, assegurando que não teve conhecimento de qualquer pedido de reunião por parte daquela estrutura sindical.

O SMD acusou no domingo a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, de falta de respeito, depois de sucessivos cancelamentos de reuniões e exigiu a sua demissão, tendo dado conhecimento da situação ao primeiro-ministro.

Questionada sobre esta matéria no parlamento, a ministra afirmou: “Não conheço aquele sindicato, nunca entrou no meu gabinete. Pelo menos, nunca me foi dado nenhum pedido de reunião com aquele sindicato de dentistas”.

“Não sei quem são e se quiserem pedir uma reunião, desde que seja um sindicato legal e legalizado, com certeza que terão toda a atenção”, declarou Ana Paula Martins.