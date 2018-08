O presidente do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) garantiu hoje à Lusa que a totalidade dos trabalhadores chamados ao trabalho extraordinário na CP aderiu à greve, e acusou o ministro das Finanças de “barrar” o entendimento com a empresa.

“A greve ao trabalho extraordinário [que decorre a partir de hoje e até 03 de setembro] abrange os revisores, trabalhadores de bilheteiras e as chefias diretas. A adesão tem sido a esperada. Todos os trabalhadores convocados para o trabalho extraordinário estão a aderir ao pré-aviso de greve”, disse Luís Bravo em declarações à Lusa.

Apesar de não adiantar números, o líder sindical exemplificou que nos depósitos de revisores do Cais do Sodré e Santa Apolónia 50% do serviço é assegurado por trabalho extraordinário.

“Não há comboios paralisados, não é essa a nossa intenção, porque já saberíamos que a CP [Comboios de Portugal] iria transportar trabalhadores de algumas bilheteiras para acompanhamento de comboio. Isto resultou no encerramento de bilheteiras na linha de Sintra e Cascais. Um pouco por todo o país houve redução de efetivo”, acrescentou.

De acordo com Luís Bravo, na base do protesto está o incumprimento do Governo de um acordo para a compra/aluguer de comboios e recrutamento de trabalhadores, datado de 2017, que foi celebrado entre o sindicato, a CP e o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

“A grande maioria dos trabalhadores da CP hoje já cumpriu o número máximo de horas extraordinárias que se pode exigir. Estamos a apelar ao Governo que cumpra com um acordo que todos [aceitaram]. Não entendemos porque é que o ministro das Finanças [Mário Centeno] tem barrado o entendimento”, sublinhou.

Para o presidente do SFRCI os trabalhadores “estão no limite”, sendo, por isso, expectável que a adesão se mantenha nos próximos dias.

“Esperamos que o Governo tome decisões rápidas, não podemos continuar dependentes de empresas externas de caminhos-de-ferro, não podemos estar dependentes da Renfe no que toca ao aluguer ou cedência de material circulante e não podemos ter uma empresa com crescente procura e aumento de clientes a não ter trabalhadores para fazer cobranças”, concluiu