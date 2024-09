O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) considerou hoje que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar “uma crise de meia-idade”, com muitos problemas por resolver e outros a surgir que necessitam do empenho de todos.

“O SNS é o sistema público que atende a todos por igual e deve ter condições de competitividade e de eficiência suficientes”, porque é “um marco da democracia” e “um pilar fundamental na saúde de todos os portugueses”, defendeu Nuno Rodrigues, em declarações à agência Lusa, à margem da Cerimónia Comemorativa do 45.º aniversário do SNS, que está a decorrer na Culturgest, em Lisboa. Ressalvando ser “com muito orgulho” que o SIM celebra os 45 anos do SNS, no ano em que o sindicato celebra a mesma idade, o dirigente sindical salientou a importância de valorizar os seus profissionais e dotá-lo de condições de competitividade. Fazendo um balanço do SNS, Nuno Rodrigues afirmou que “está atravessar uma crise de meia-idade”. “Com estes 45 anos vemos que há muitos problemas para resolver, há outros que também surgem, mas devemos todos estar empenhados em conjunto para conseguirmos um melhor sistema de saúde para Portugal”, afirmou. Para isso, defendeu que o SNS “deve ter condições de competitividade e de eficiência suficientes", considerando ser fulcral que os profissionais sejam "respeitados, valorizados, porque sem eles não haveria SNS”. “Todos os dias há centenas de profissionais que fazem trabalho extraordinário. Todos os dias há centenas de profissionais que fazem com que o SNS esteja 24 horas aberto a todos os portugueses, portanto, é importante reforçar este que tem sido um dos pilares da nossa democracia, reforçá-lo, sustentá-lo para que todos tenhamos uma vida mais saudável e mais feliz”, declarou Nuno Rodrigues. Questionado sobre se considera que as negociações com o Ministério da Saúde vão chegar a “bom porto”, o líder sindical afirmou que esse é o compromisso do SIM. “O nosso compromisso é que consigamos atingir um bom acordo, que valorize os profissionais e os mantenha no SNS para que possamos dar uma melhor resposta” aos utentes. Nuno Rodrigues acrescentou que "com um bom acordo, os médicos não terão necessidade de fazer tanto trabalho extraordinário, podem planear melhor as suas agendas, podem estar mais livres para formação" e fez “um apelo muito grande” à tutela para que o acordo seja atingido”. Na cerimónia de comemoração dos 45 anos do SNS estão presentes a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e antigos ministros da Saúde como Paulo Macedo, Maria de Belém Roseira, Leonor Beleza e Ana Jorge.