Em comunicado, o Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE) sublinha a “falta de clareza” dos valores do impacto apresentados pelo Governo, que não explicou “de onde vêm, como foram calculados e a que critérios obedeceram” e diz que cabe ao PCP e ao BE repor a justiça neste processo “com a sua votação no parlamento”.

O parlamento aprovou na quinta-feira, na especialidade, uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar pelos professores são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos.

Não ficou estabelecido qualquer calendário de recuperação do tempo de serviço, com os deputados a rejeitarem as propostas do PCP e Bloco de Esquerda nesse sentido, mas foi aprovado, ainda assim, que os dois anos, nove meses e 18 dias devem ser recuperados com efeitos a janeiro de 2019.

Depois desta decisão, o primeiro-ministro anunciou na sexta-feira que se demitirá caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores seja aprovada em votação final global no parlamento.

O SIPE recorda que o que a Comissão de educação aprovou na verdade foi o tempo de descongelamento previsto pelo Orçamento do Estado de 2018 (dois anos, nove meses e 18 dias), “tendo sido deixado para sede de negociação os restantes seis anos e meio”.