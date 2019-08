Em causa neste pré-aviso está uma greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana.

Está agendada uma conferência do presidente do SNMMP, Francisco São Bento, às 13h00 desta quarta-feira, em Aveiras.

"O presidente do sindicato, Francisco São Bento, vai anunciar hoje em conferência de imprensa marcada para as 13:00 em Aveiras que vai avançar com um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar, feriados e fins de semana", confirmou Pedro Pardal Henriques à Lusa, acrescentando que o presidente do sindicato vai dar mais pormenores sobre a decisão nesta conferência de imprensa.

A decisão tem lugar depois de, ontem, a reunião entre sindicato de matérias perigosas e Antram ter terminado sem acordo.

A nova paralisação deverá ter lugar na primeira semana de setembro.

Esta medida não gera surpresa uma vez que este domingo, no plenário de trabalhadores que conduziu à desconvocação da greve em curso, os motoristas decidiram mandatar a direção do sindicato para, caso a Antram demonstrasse uma “postura intransigente” na reunião agendada para ontem, tomar medidas, como “a convocação de greves às horas extraordinárias, fins de semana e feriados”, até que os interesses dos motoristas sejam efetivamente assegurados.

O braço de ferro

Ontem, na sequência da dita reunião, o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, afirmou que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) recusou o processo de mediação, apesar de a associação patronal estar disponível para debater “quase tudo”. Em resposta, o sindicato disse que Antram "não quis evitar uma possível greve por 50 euros".