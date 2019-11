Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, reivindicou hoje a intervenção do Ministério Público (MP) e da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para apurar da eventualidade de haver "interesses obscuros" a envolver a Cervejaria Galiza, no Porto.