Segundo o coordenador da CGTP nos Açores, João Decq Mota, as “queixas foram muitas neste período” de pandemia, tendo esta estrutura intersindical recebido, “seguramente, mais de 150 queixas” vindas de todo o arquipélago, adiantou, referindo que muitas dessas queixas tinham a ver com “imposição de férias e questões relacionadas com o aumento do número de horas de trabalho diário”.

Sem conseguir quantificar o número de queixas que chegaram à UGT/Açores, o coordenador regional do sindicato referiu que “houve muitas queixas sobre abusos dos horários de trabalho, em que foram solicitadas 12, 14, 16 horas de trabalho”.

Referiu ainda que, “outra área em que também houve abusos, foi a área dos conteúdos funcionais”, com empregadores a exigirem tarefas a trabalhadores que não são qualificados para as cumprir.

Em maio, Vítor Silva, dirigente do SITACEHT (Sindicato das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio e Escritórios, Hotelaria e Turismo dos Açores), afeto à CGTP, tinha denunciado centenas de relatos de abusos laborais e referiu que terão sido apresentadas cerca de 5.000 queixas à Inspeção Regional do Trabalho, entidade que, segundo o sindicalista, foi "fundamental para impedir ainda mais ilegalidades e abusos".