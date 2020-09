Os animadores turísticos reclamam ainda que nos dias de alerta laranja “só deveriam circular os transportes de passageiros de serviço público, que usassem somente o passe social, de forma a garantir os serviços mínimos de transportes para os residentes e trabalhadores”.

“Não se pode promover o turismo massificado como está acontecer”, referiu, denunciando que os autocarros estão a circular na serra cheios de turistas, numa ocupação “muita além do permitido pela Direção-Geral da Saúde”.

Em declarações aos jornalistas, o vereador da Mobilidade na Câmara de Sintra, Rui Pereira, afirmou que os animadores turísticos “não fizeram chegar à autarquia qualquer reivindicação”, avançando, no entanto, que a intenção de uma estação meteorológica na serra é “um verdadeiro disparate”.

“O controlo e o Sistema de Alertas Nacional é garantido através das informações do IPMA, a entidade que tem idoneidade para fazer estas medições e para avaliar as condições climatéricas do país. É ridículo”, comentou.

De acordo com Rui Pereira, quando se fecha o trânsito à serra, apenas é cortado o acesso ao Palácio da Pena, pelo que a animação turística continua a trabalhar na vila, mas, segundo o responsável, “há pouco trabalho porque há poucos turistas”.

“Temos o mesmo problema em Sintra do que em Lisboa. Tínhamos cinco, seis milhões de visitantes por ano, estamos agora a 10% dos números de anos anteriores, contrariando uma tendência de crescimento”, frisou.

Rui Pereira acusou ainda os animadores turísticos de não terem “noção da sua função”, lembrando que o sistema de animação turística “não é um sistema de transporte público, mas sim para fazer circuitos turísticos, ‘tour’, não é levar pessoas da estação de comboios para o hotel ou para a Pena, que está vedada”.

“Estamos preocupados com toda a população do concelho: restaurantes, hotéis, taxistas, não só com a animação turística. Estamos preocupados com o emprego em geral, implementando medidas de apoio às empresas e trabalhadores”, referiu.

A serra de Sintra, localizada no distrito de Lisboa, integra uma região de proteção classificada como sensível ao risco de incêndio florestal, caracterizada por um elevado número de visitantes.

A circulação de trânsito tem sofrido condicionamentos desde o dia 17 de julho devido aos alertas da Proteção Civil para risco de incêndio.