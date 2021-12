De acordo com este instituto norte-americano, o epicentro do sismo ocorreu a cerca de 167 quilómetros de profundidade às 3:25 locais (18:25 em Lisboa) e foi registado a 121 quilómetros a nordeste da cidade timorense de Lospalos e 257 quilómetros a nordeste de Díli, a capital do país.

Apesar da elevada magnitude, o USGS registou este sismo com o nível de alerta verde, o que aponta para baixa de probabilidade de mortes e de estragos.

Ao SAPO24, Ricardo Antunes, residente português no país, fala num sobressalto que decorreu durante a noite e o acordou a si e à sua família, mas adianta que na zona onde vive — em Dili — não foram registados estragos.

O tremor de terra terá sido sentido como particularmente forte na zona oriental de Timor.