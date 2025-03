O sismo foi registado pelas 07h14 (08h14 em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, diz o IPMA.

O abalo, de magnitude 5.3 na escala de Richter, teve epicentro "a cerca de 25 km a Sul-Sudeste de Faial da Terra (São Miguel)", a 5 km de profundidade.

"De acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido, devendo em breve ser emitido novo comunicado com informação instrumental e macrosísmica actualizada", adianta o IPMA. "Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", é também explicado.

Fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) disse à agência Lusa que até às 08h00 locais (09h00 em Lisboa) “não registou nem [situações] de danos, nem pedidos de auxílio” da população.

O SRPCBA está a acompanhar a situação, adiantou.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) - que costuma fazer uma medição diferente do IPMA - estima a magnitude do abalo em 5.1 e diz que foi sentido “em praticamente toda a ilha de São Miguel” e também na ilha de Santa Maria, no grupo Oriental.

Segundo a investigadora Rita Carmo, o sismo “está a ser seguido por algumas réplicas, que têm geralmente magnitude mais baixa, o que não invalida que não possam ocorrer algumas réplicas que também possam ser sentidas pela população”.

A investigadora admitiu à Lusa que eventos com esta magnitude são comuns no arquipélago dos Açores. “Digamos que é comum, mas não tão frequentemente como ocorrem os microssismos. A região dos Açores é uma região sismicamente ativa, é normal que ocorram sismos, aliás, até temos muitos microssismos frequentemente, mas a verdade é que estes sismos destruidores também fazem parte da história dos Açores. E desde o povoamento dos Açores, em meados do século XV, já ocorreram vários sismos com magnitude suficiente para poder gerar estragos”, explicou.

Rita Carmo referiu também que, até ao momento, “não há registo de danos maiores” nas duas ilhas, mas admitiu tratar-se de “um sismo de magnitude moderada”.

Os habitantes das duas ilhas, lembrou, “devem ter bem presente as medidas de autoproteção e todas as direções que são emanadas pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA)”.

Entretanto, o IPMA anunciou uma réplica do sismo, com magnitude 3.4, às 07h33 locais, na mesma região. O abalo "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios. Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Nordeste e Ribeira Quente".

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

(Notícia atualizada às 10h24)