O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica em todo o mundo, informou que o sismo ocorreu às 12:50 (03:50 em Lisboa), a uma profundidade de 85 quilómetros e a várias centenas de quilómetros a nordeste da capital, Port Moresby.

O Centro de Alerta para Tsunamis do Pacífico informou que existe um risco de tsunami num raio de 300 quilómetros do epicentro do abalo.

A Papua Nova Guiné localiza-se no nordeste da Nova Guiné e a leste da Indonésia, numa região conhecida como “Anel de Fogo”, pelas falhas tetónicas que ali existem. Nesta região ocorrem cerca de sete mil por ano, na maioria modera.

Em 1998, um sismo de magnitude 7 sacudiu o mar de Bismarck, no leste da Papua Nova Guiné e desencadeou uma onda gigantesca que destruiu dezenas de aldeias e matou mais de 2.200 pessoas.