De acordo com a CNN internacional, um forte sismo com magnitude preliminar de 7 na escala de Richter ocorreu a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Eureka, na Califórnia. Alguns meios avançam que a magnitude será de 7.3.

O abalo foi registado a uma profundidade de apenas 10 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Havia um alerta de tsunami em vigor para partes da costa norte da Califórnia e do Oregon, que entretanto foi cancelado.

De acordo com o Centro Nacional de Alerta de Tsunami uma pequena mudança na altura do oceano de vários centímetros foi registada por uma bóia oceânica a cerca de 200 milhas da costa da Califórnia, mas nenhuma mudança significativa foi registada em terra, o que levou ao cancelamento do aviso.

Partilhas de vídeos nas redes sociais mostram a força do abalo.

Notícia atualizada às 20h30, com o cancelamento do alerta de tsunami.