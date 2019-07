O chefe dos bombeiros do condado de Kern, David Witt, disse que dois incêndios em casas e alguns feridos foram registados numa cidade perto do epicentro do sismo.

Witt disse que as equipas de emergência também estão a lidar com pequenos incêndios florestais, rachaduras em algumas estradas e fugas de gás que foram relatados após o terramoto, que atingiu o deserto de Mojave, a cerca de 240 quilómetros a nordeste de Los Angeles, perto de Ridgecrest.

Segundo a agência dos EUA para a Geologia (USGS, na sigla em inglês), o epicentro do abalo foi localizado na região de Searles Valley, cerca de 240 quilómetros a nordeste de Los Angeles, e a uma profundidade de 8,7 quilómetros. O tremor ocorreu às 10:33 locais (18:33 de Lisboa).

David Witt disse ainda que 15 doentes estavam a ser transferidos do Hospital Regional de Ridgecrest por precaução e por preocupação com os tremores secundários.

O supervisor do distrito do condado de Kern, Mick Gleason, disse à televisão CNN que há alguns problemas estruturais com o hospital e que alguns pacientes tiveram que ser transferidos de uma enfermaria para outra e que outros foram levados para um prédio vizinho.

A autarca de Ridgecrest, Peggy Breeden, disse que os bombeiros estão a trabalhar para apagar cinco incêndios na área após o terremoto, mas não soube dizer se havia feridos.

Peggy Breeden disse ainda à CNN que os trabalhadores das companhias de gás estão a avaliar as linhas interrompidas e desligando o fornecimento quando necessário.

Este foi o terramoto mais forte que atingiu o sul da Califórnia em 20 anos, de acordo com a sismóloga Lucy Jones. A sismóloga acrescentou que hoje já houve várias réplicas, nomeadamente uma de magnitude 4,3.