Os serviços geológicos americanos avaliaram a magnitude do terremoto em 5,4 e o centro sismológico chinês estabeleceu uma magnitude 6. Os dois localizaram o tremor a 10 km da superfície.

O epicentro do tremor foi localizado no condado de Luzhou, quase 120 quilômetros ao sudoeste da grande cidade de Chongqing, com 30 milhões de habitantes.

As autoridades locais informaram o balanço de "três mortos, três feridos em estado crítico e 57 pessoas com ferimentos leves".

Dezenas de casas na região desabaram e outras foram seriamente danificadas. A imprensa local publicou imagens do teto que cedeu em um hospital e de moradores nas ruas após avisos para não ficassem em locais fechados.

A província de Sichuan foi o local de um potente terremoto de magnitude 7,9 em 2018, que deixou 87.000 mortos ou desaparecidos.

O serviço geológico americano assegurou em um comentário preliminar que "são prováveis danos significativos" e que "o desastre é potencialmente generalizado".