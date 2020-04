“O ‘Urbanismo Digital’ é uma plataforma, um sistema informático que nós vamos implementar agora e que vai permitir integrar numa única aplicação vários subsistemas”, começa por explicar à Lusa o vereador Ricardo Veludo, acrescentando que o utilizador final “fica com um ambiente de trabalho muito intuitivo e onde tem tudo integrado”.

“Se for um munícipe que quer fazer obras na sua casa, também pode consultar o processo, saber em que estado é que ele está. E, por outro lado, do ponto de vista da produtividade vai ser um ganho muito importante”, destacou o vereador do Urbanismo.

Além disso, sublinhou o autarca, o sistema fica articulado automaticamente com outras entidades públicas que têm de emitir pareceres sobre os projetos em análise, como, por exemplo, a Direção-Geral do Património Cultural ou a Agência Nacional de Aviação Civil.

A câmara, por seu turno, terá “acesso a todos os documentos em qualquer lugar”, podendo identificar aspetos a melhorar.

“Tudo isso significa eliminar o tempo de movimentação de processos físicos. Logo desde aí há um ganho de eficiência muito grande”, acrescentou Ricardo Veludo (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS).

A implementação da plataforma vai ser feita por fases, pelo que, numa primeira fase, disponível já esta semana, será possível efetuar um conjunto de 50 tipos de pedidos, num total de 400 que serão disponibilizados faseadamente.

Entre estes 50 pedidos, o vereador destacou a comunicação prévia, as licenças de infraestruturas no espaço público, as licenças de ocupação de via pública para a realização de obras e ainda o direito à informação.