Segundo o estudo da NewsGuard, citado pela agência de notícias AFP, foram identificados 1.265 ‘sites’ que se apresentam como meios de comunicação neutros, mas que na realidade, são apoiados por organizações partidárias ou governos como a Rússia ou o Irão.

“Os envolvidos na desinformação exploram a credibilidade dos meios de comunicação social de confiança para maximizar as hipóteses de as informações falsas serem amplamente divulgadas”, alertou a organização NewsGuard.

A difusão de mentiras na internet contribui para a desconfiança do grande público em relação aos verdadeiros meios de comunicação social.

Os ‘sites’ de propaganda costumam usar autores reais, mas as ferramentas de inteligência artificial (IA) permitem-lhes agora produzir conteúdos difíceis de distinguir da informação real, de forma muita mais rápida e barata, revela a AFP.

Outras das técnicas utilizadas é atribuir informações falsas a meios de comunicação social reais, explorando a credibilidade dessas organizações, de forma a aumentar as hipóteses de que a falsa narrativa se espalhe amplamente e com aparente credibilidade.

A NewsGuard é uma organização especializada na luta contra a desinformação que explora notícias e a forma como a desinformação se espalha ‘online’, com o objetivo de descobrir as forças que moldam as narrativas falsas disseminadas na internet.