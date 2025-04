"A situação do Papa apresenta um ulterior progresso do ponto de vista respiratório, motor e no uso da voz. Novos exames de sangue registam uma leve melhoria nos indicadores infecciosos", diz o Vaticano esta sexta-feira.

Como previsto, "prosseguem os tratamentos farmacológicos, motores e respiratórios". Devido às melhorias, "a oxigenação também diminuiu ligeiramente: durante o dia, administração normal; à noite, quando necessário, administração de alto fluxo com cânulas".

Segundo a Santa Sé, Francisco continua a trabalhar. "Hoje, acompanhou a pregação da Quaresma do Fr. Pasolini na Sala Paulo VI e, na quarta-feira, a missa presidida pelo Cardeal Parolin nos 20 anos da morte de São João Paulo II".

O Vaticano informa ainda que "não houve visitas especiais" e que o humor do pontífice é "bom".

De recordar que o Papa este 38 dias internado no Hospital Gemelli de Roma devido a uma grave infeção respiratória.

Neste momento, ainda que é “prematuro” saber como será possível a sua participação nos próximos eventos do calendário, incluindo os ritos da Semana Santa e a canonização do jovem Carlo Acutis em 27 de abril.