A australiana Sky News admitiu que foi "um erro" a entrevista a Blair Cottrell, figura de extrema-direita, depois da reação do público, que se insurgiu contra a sua presença num programa de domingo. Cottrell é contra a imigração e o multiculturalismo.

Cottrell é o ex líder da organização UPF (Frente dos Patriotas Unidos), que assume um caráter nacionalista e anti-islamista, sendo contra a imigração e o multiculturalismo.

Os telespectadores da Sky News apontam o facto de Cottrell ter sido condenado o ano passado por incitar o desrespeito aos muçulmanos - tentando impedir a construção de uma mesquita muçulmana - e o seu passado criminal como razões para não merecer tempo de antena. Afirmam, segundo avança a imprensa inglesa, que o ativista de extrema-direita já havia pedido, inclusive, para serem exibidas fotografias de Adolf Hitler nas escolas.

Blair Cottrell foi entrevistado pelo apresentador e ex-ministro-chefe do Território do Norte, Adam Giles, sobre o tema da imigração, tendo pedido à Austrália para que reduzisse a imigração e fomentasse a "identidade tradicional".

Depois da entrevista, as críticas não pararam de surgir e não vieram apenas da parte do público, mas também de outros apresentadores da rede de televisão, como a apresentadora Laura Jayes, que afirmou que Blair Cottrell é "um fascista de extrema-direita, fã assumido de Hitler. Ele vangloria-se por usar 'violência e terror' para manipular mulheres".

Outro comentário veio de Craig Emerson, um ex-ministro do governo australiano que era comentador regular no canal e que afirma ter-se dado "mais um passo numa jornada para normalizar o racismo e a intolerância no nosso país". O comentador acrescentou que não vai voltar a marcar presença no canal.

A Sky News Australia respondeu ao público no domingo, através da rede social Twitter, admitindo que foi errado ter recebido Blair Cottrell e que a visão da rede de televisão não coincide com a deste. À data, o diretor de informação do canal, Greg Byrnes, anunciou ainda que a entrevista foi removida das plataformas online.

Perante a decisão da Sky News, Blair Cottrell considerou que a televisão cedeu à pressão com o objetivo de o silenciar.

Entretanto, o The Guardian avançou na segunda-feira, 6 de agosto, que a Sky News suspendeu o programa de Adam Giles. O diretor de informação da Sky News, Greg Byrnes, vai ser transferido para outra função, assumindo Kaycie Bradford a direção de informação.