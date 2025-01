Álvaro Santos Almeida será o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), refere o Observador. Substitui assim António Gandra d’Almeida, que se demitiu na semana passada.

Na sexta-feira, António Gandra D'Almeida pediu a demissão das suas funções de diretor-executivo do SNS, que foi aceite de imediato pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins.

O pedido de demissão foi anunciado horas depois de a SIC ter noticiado que acumulou, durante mais de dois anos, as funções de diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, com as de médico tarefeiro nas urgências de Faro e Portimão.

Segundo o canal, a lei diz que essa acumulação é incompatível, mas António Gandra D'Almeida conseguiu que o INEM lhe desse uma autorização com a garantia de que não ia receber vencimento.

No entanto, através de uma empresa que criou com a mulher e da qual era gerente, terá recebido “mais de 200 mil euros por esses turnos”, adiantou ainda a SIC.

Na nota enviada à comunicação social sobre o seu pedido de demissão, Gandra D´Almeida considerou que a reportagem incide sobre a sua atuação profissional nos anos que precederam o exercício de funções como diretor executivo do SNS - 2021, 2022 e 2023 – e que contém “imprecisões e falsidades que lesam" o seu nome.

“A mesma contém imprecisões e falsidades que lesam o meu bom nome e, portanto, a condição primeira para que possa servir, com toda a liberdade o SNS, os seus profissionais e os seus utentes, e honrar o convite que me foi feito pelo Governo”, salientou António Gandra D´Almeida.

Pouco depois, um comunicado do Ministério da Saúde anunciou que Ana Paula Martins aceitou o pedido de demissão, alegando as “circunstâncias e a importância de preservar o SNS” e que o novo diretor executivo do SNS seria anunciado nos próximos dias.

Em 22 de maio de 2024, o Ministério da Saúde adiantou que tinha escolhido o médico militar António Gandra D´Almeida para substituir Fernando Araújo como diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde e, no mês seguinte, o Conselho de Ministros aprovou a sua designação para o cargo.

Gandra D´Almeida, especialista em cirurgia geral, foi diretor da delegação do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica a partir de novembro de 2021 e, nas Forças Armadas, acumulou funções de chefia e de coordenação.

Foi escolhido pelo Governo na sequência da demissão apresentada por Fernando Araújo no final de abril de 2024, depois de liderar a Direção Executiva do SNS durante cerca de 15 meses, alegando que não queria ser um obstáculo ao Governo nas políticas e nas medidas que considerasse necessário implementar.

Álvaro Santos Almeida é Professor Associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto com um doutoramento em Economia pela London School of Economics and Science e foi Presidente da Entidade Reguladora da Saúde de 2005 a 2010.

Álvaro Santos Almeida foi ainda presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, presidente da Entidade Reguladora da Saúde e foi economista no Fundo Monetário Internacional.

É também o Diretor do Mestrado em Gestão e Economia de Serviços de Saúde e Professor Associado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Além disso, exerce a função de Diretor na Pós-Graduação em Gestão e Direção de Serviços de Saúde.

A nomeação do novo diretor foi confirmada pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, à margem da inauguração, hoje de manhã, das instalações da Unidade de Saúde do Catujal (ULS São José).

Mais tarde a informação foi confirmada através de um comunicado do ministério enviado às redações. "Está em curso uma reformulação da Direção Executiva do SNS (DE – SNS), tal como consta no Programa do Governo, que passa por uma alteração da estrutura orgânica da DE - SNS, que será mais simplificada, e das respetivas competências funcionais, visando uma governação menos verticalizada e mais adequada à complexidade das respostas em saúde", sublinha ainda tutela.