Em comunicado, segundo o CM, o "SIS considerou existirem condições que justificam a alteração do grau de ameaça terrorista em Portugal", lê-se no comunicado. A decisão surge dois dias depois de ter afirmado que não havia razões que justificassem a alteração.

"Não se registam quaisquer indícios que apontem para o desenvolvimento de ações terroristas em Território Nacional", diz em comunicado oficial, mas "este grau de classificação de ameaça significa que as Forças e Serviços de Segurança em Portugal irão continuar a acompanhar, no quadro da Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT) e proativamente, a evolução da situação de Segurança, adotando de forma flexível e pragmática as medidas de segurança, passivas e ativas, que vierem a considerar necessárias. Sempre num contexto de adequação e proporcionalidade, no quadro de uma vigilância cooperativa reforçada".

É ainda sublinhado que "a UCAT validou esta alteração do grau de ameaça por razões eminentemente preventivas e de cautela, acompanhando de igual modo os outros parceiros europeus - em alguns dos quais tendo-se registado ações terroristas perpetradas por atores isolados radicalizados, de difícil deteção - na medida em que não se registam quaisquer indícios que apontem para o desenvolvimento de ações terroristas em Território Nacional".

Esta decisão surge dois dias depois de o Serviço de Informações de Segurança (SIS) ter afirmado que não havia "indícios ou razões" que justificassem a alteração, foi tomada depois de ouvidos os chefes máximos das polícias e dos serviços de informações convocados por Paulo Vizeu Pinheiro para uma reunião extraordinária da Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT), que decorreu na quinta-feira no SSI.