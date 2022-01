As equipas de resgate encontraram mais dois corpos na zona do acidente, no município do Capitólio, no sudeste do estado de Minas Gerais, terminando assim as buscas por desaparecidos, confirmou fonte da corporação de bombeiros, de acordo com o portal G1 (da rede Globo).

Para além dos dez mortos registaram-se mais trinta feridos, na maioria com ferimentos ligeiros, e há duas que permanecem hospitalizados.

O desastre, filmado por telemóveis de outros turistas presentes no local, ocorreu no sábado, às 12:30 locais (15:30 em Portugal continental), quando um grande bloco de pedra caiu sobre quatro embarcações que estavam no Lago Furnas.

Num vídeo que circula nas redes sociais, instantes antes do acidente são visíveis as embarcações atingidas a tentar afastar-se do local de parede que ruiu, reagindo aos alertas das pessoas nos barcos próximos.

Os bombeiros contabilizaram inicialmente 20 desaparecidos, número consideravelmente reduzido horas mais tarde após conseguirem contactar com a maioria dessas pessoas.

Participaram nas buscas corpos de bombeiros, a polícia, a marinha e a Defesa Civil, numa operação com mais de 50 operacionais, entre eles 11 conhecedores da região e especialistas no resgate de vítimas.

As autoridades suspeitam que a forte precipitação ocorrida na região nos últimos dias pressionou as paredes do desfiladeiro e provocou o deslizamento.

A localidade de Capitólio, a cerca de 280 quilómetros de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, é um destino turístico durante todo o ano pelos seus impressionantes desfiladeiros, que podem ser visitados em passeios de barco.