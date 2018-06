A polícia da Bolívia atualizou hoje para 17 o número de mortos num acidente de viação com um autocarro na região de Potosi, no sul do país, na sexta-feira.

O comandante da polícia local Vladimir Lazo afirmou hoje que 30 pessoas ficaram feridas depois de o autocarro em que viajavam ter chocado contra uma rocha. O acidente ocorreu na localidade de Llokalla, numa via que liga as regiões de Cochabama e Potosí, e na origem terá estado o excesso de velocidade. Este foi considerado o pior acidente rodoviário ocorrido em 2018 na Bolívia, país onde, segundo dados oficiais, todos os anos morrem, em média, mil pessoas e 40 mil ficam feridos em acidentes.