Segundo a Secretaria de Defesa Social do Pernambuco, citada na imprensa local, quatro pessoas foram resgatadas com vida e outras oito permanecem desaparecidas nos escombros.

O desabamento ocorreu às por volta das 06:00 locais (10:00 em Lisboa).

O edifício estava interditado por ordem judicial desde 2010, mas segundo a imprensa local três famílias viviam no prédio.

“A Prefeitura do Paulista reforça que as secretarias de Políticas Sociais e Direitos Humanos; Saúde; Obras e Serviços Públicos; Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, entre outras, estão mobilizadas para amparar as famílias atingidas”, lê-se na nota das autoridades, citada pelo jornal O Globo.