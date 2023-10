A mais recente vítima é uma jovem que estava hospitalizada num hospital, referiu o governo daquele Estado mexicano.

De acordo com Vicente Joel Hernández Navarro, secretário de Saúde daquele Estado, a jovem de 18 anos estava internada em estado grave após o acidente que também causou pelo menos 60 feridos, dos quais mais de 20 estão internados em outros hospitais de Ciudad Madero, município onde ocorreu o acidente.

As autoridades salientaram que às 05:00 de hoje (12:00 em Portugal), terminaram as buscas por pessoas, “sejam vivas ou mortas”, embora continuem os trabalhos para a remoção de escombros.

O telhado da igreja desabou no domingo durante uma cerimónia, sendo ainda desconhecidas as causas, atribuídas preliminarmente a uma falha estrutural.

O Presidente do México Andrés Manuel López Obrador lamentou hoje o acidente e endereçou as condolências aos familiares das vítimas, além de destacar que a sociedade uniu forças com a Proteção Civil, autoridades locais, estaduais e federais no resgate.

O acidente ocorreu por volta das 15:30 de domingo (21:30 em Portugal), quando famílias compostas por pessoas de todas as idades estavam no local.

O desastre foi tão repentino que não houve tempo para retirar pessoas do local. O padre Ángel Vargas, que celebrava a missa no momento do desabamento, adiantou aos ‘media’ locais que havia entre 80 e 100 pessoas na igreja, temendo que o número de mortos ultrapasse o número oficial atual.