Considerado o melhor patologista do mundo pela revista científica The Pathologist, em 2015, foi premiado com a Grã Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2004) e com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada (2017).

Com cerca de 350 artigos originais, revisões e relatos de casos publicados em revistas internacionais, participou em mais de 20 livros e suplementos editados na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, incluindo a segunda (1988) e terceira (2004) edições de o livro da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre Patologia Endócrina.

Reconhecido pelo percurso na área da ciência, Manuel Sobrinho Simões é codiretor do i3S e diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (Ipatimup), onde investiga sobre o diagnóstico, o prognóstico e a seleção de tratamento para o cancro da tiróide.

O diretor do Departamento de Patologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) recebeu um dos cinco Gago Awards, atribuídos a personalidades que se distinguiram na ciência durante a 1.ª Gago Conference, evento científico que ocorreu no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S) e que teve o cancro como foco.

Durante o evento foi igualmente atribuída uma medalha a Jean-Pierre Bourginon, que desde 2014 ocupa o cargo de presidente do European Research Council (ERC).

Formado em matemática, recebeu o Prémio Paul Langevin (1987), e, dez anos depois, o Prémio Rayonnement Français in Mathematical Sciences and Physics, da Académie des Sciences de Paris.

O diretor-geral do Cancer Core Europe e presidente da European Academy of Cancer Sciences, Alexander Eggermont, foi outro dos premiados.

Alexander Eggermont é diretor-geral do Gustave Roussy Cancer Centre, em Paris (França) e membro da direção da European Society for Medical Oncology – ESMO.

O especialista em imunoterapia e imunologia tumoral e editor-chefe do European Journal of Cancer, publicou cerca de 700 artigos, tendo sido premiado com a cadeira de Joseph Maisin Chair em Oncologia pela Catholic University of Louvain (Bélgica) e com Légion d’Honneur.

As medalhas foram ainda atribuídas ao diretor do Cancer Centre Karolinska (Suécia), Ulrik Ringborg, e à diretora do EC’s Scientific Panel for Health, H2020, Karin Sipido.

Ulrik Ringborg é professor de Oncologia, secretário-geral da European Academy of Cancer Sciences e membro do comité científico consultivo da European Organisation for Research and Treatment of Cancer – EORTC.

Com mais de 273 artigos publicados em revistas internacionais e livros sobre melanoma maligno, Ulrik Ringborg recebeu o OECI Oncology Price (2013) e o Helmholtz International Fellow Award (2015).

Já Karin Sipido, professora de Medicina e chefe de Cardiologia Experimental na University of Leuven (Bélgica), é presidente da Alliance for Biomedical Research in Europe e membro da American Heart Association e da Academia Europaea.

A Gago Conference, evento que reúne investigadores e decisores para debater políticas de saúde na área do cancro e que surgiu como uma homenagem ao investigador e ex-ministro José Mariano Gago, visa fomentar o envolvimento de cientistas, políticos e empresários na definição de políticas europeias que promovam e reforcem a ciência e a tecnologia.