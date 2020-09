Em declarações à Lusa, o vereador sem pelouro na autarquia liderada pelo PS, sublinhou que as razões da sua renúncia "são profissionais e pessoais", relacionando-as, também, com os efeitos da pandemia da covid-19.

"Trabalho com projetos na área da consultoria e, nesta fase, depois de terem sido adiados por causa da covid-19, estão todos em retoma, o que me vai obrigar a longos períodos fora do país e não faz sentido que eu esteja a prejudicar a posição do PSD e a minha vida profissional", disse Luís Ramalho.

O cabeça-de-lista social-democrata nas últimas autárquicas em Valongo sublinhou que a sua saída "não se deve a razões políticas".

Contactada pela Lusa, a presidente da Comissão Política de Secção de Valongo, Maria da Trindade Vale, admitiu que Vânia Penida possa ser a substituta na representação social-democrata onde já constam os nomes de Alberto Neto e José António Silva.

Vânia Penida, lembrou Trindade Vale, era o quarto nome na lista de candidatos do PSD às últimas eleições autárquicas naquele concelho do distrito do Porto.