“Para os animais serem todos adotados, o processo leva pelo menos um ano. Só pedimos ao Governo que nos deixe tomar conta do canídromo durante este período”, garantiu o presidente Albano Martins, que recebeu 2.000 formulários de pedidos de adoção.

Destes documentos, 650 foram assinados “um a um” e serão entregues, na quinta-feira, ao Instituto de Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), avançou o responsável em conferência de imprensa. Um meio para pressionar a entidade governamental sobre o prazo de saída dos galgos do canídromo, previsto para meados de julho.

No início do mês, também a Companhia de Galgos de Macau solicitou ao IACM a permanência no canídromo por mais um ano, recorrendo à dificuldade em realojar os animais num curto espaço de tempo. Uma proposta chumbada de imediato pelo instituto, já que a concessionária sabia “há mais de dois anos que teriam de abandonar o local em julho”, declarou, na altura, o presidente do IACM, José Tavares.

Para Albano Martins, “a adoção e o realojamento exigem muito tempo”, e apesar de existirem muitos pedidos, nunca o processo demorará menos de um ano. Durante este período, a Anima voluntaria-se a tomar conta do espaço e dos processos de adoção. “Ou toma conta a Anima, ou o canídromo, ou o Governo. Em qualquer dos casos, vai levar um ano”, defendeu.

O presidente garantiu que duas organizações estão disponíveis para ajudar nos processos de adoção: uma italiana – que ficará responsável pelos processos na Europa – e uma inglesa/norte-americana, que irá assegurar o processo nos EUA. A Anima responsabiliza-se pela Ásia e Austrália.