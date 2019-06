Hoje, a Soflusa garantiu que “não existe qualquer suspensão do acordo firmado”, advertindo os sindicatos que as valorizações remuneratórias “só podem produzir efeitos se decorrerem de instrumentos de regulação coletiva”, que é exatamente o que a empresa “está a procurar concretizar no processo negocial em curso”.

“A empresa, imbuída de boa-fé negocial, procura, assim, enquadrar o acordo de 31 de maio para lhe dar total cumprimento, lamentando que a má informação ou desconhecimento legal possam estar a originar mal-estar entre os trabalhadores e prejuízo aos passageiros”, adiantou.

Na nota enviada à Lusa, o STFCMM referiu que o trabalho extraordinário “estava a ser efetuado para o normal funcionamento das carreiras”, sendo que “até dia 18 de junho já tinham sido efetuadas 344 horas extras, ou seja, 43 dias de trabalho, envolvendo todos em 17 dias de trabalho sem descanso”.

A Soflusa contrapôs que está “a tentar, com a maior celeridade, colmatar a falta de mestres para que o serviço público possa ser prestado dentro dos horários normais de trabalho”.

Neste sentido, revelou que todos os trabalhadores que se candidataram à categoria de mestre já foram submetidos a avaliação médica, psicotécnica e a provas de aferição de conhecimentos, seguindo-se o período de formação.

Além disso, indicou que a prestação de trabalho suplementar “decorre no estrito cumprimento da lei e do acordo de empresa em vigor”.

Entretanto, a Soflusa anunciou, de novo, algumas perturbações no serviço, com dezenas de carreiras a estarem sujeitas a confirmação.

No sábado, os passageiros devem verificar os horários entre as 00:00 e as 06:30, tanto no terminal do Barreiro, no distrito de Setúbal, como no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Já na segunda-feira as supressões poderão ser em maior número, sendo necessário confirmar as ligações entre as 00:00 e as 23:30 no Barreiro e entre as 00:00 e as 20:15 em Lisboa.

Também na terça-feira é preciso verificar os horários das 00:30 às 01:30 no Barreiro e entre as 00:00 e as 02:00 em Lisboa.

Para minimizar o impacto, a Soflusa informou que o título de transporte estará válido, nestes dias, nas ligações fluviais do Seixal, Montijo e Cacilhas, operadas pela Transtejo.