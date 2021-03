De acordo com o Jornal de Notícias (JN), a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) está a investigar a legalidade da utilização do software Respondus, já que existem suspeitas da violação do Regulamento de Proteção de Dados.

Na prática, este programa — utilizado por universidades portuguesas — bloqueia o computador em que é instalado, impedindo-o de aceder a outros navegadores, e capta os movimentos faciais e corporais, bem como o som do estudante e do ambiente. De seguida, analisa todos os dados com algoritmos para perceber se estão a copiar e não há garantias da eliminação dos dados recolhidos.

André Teixeira, presidente da Associação de Estudantes de Direito da Universidade do Minho, fez a denúncia que levou à investigação . "Confirmo que a CNPD recebeu a denúncia em causa. Tendo considerado que havia indícios de violação do regime de proteção de dados, decidiu abrir processo para averiguar o caso", afirmou ao JN.

Em causa está, segundo André Teixeira, "o direito à reserva da vida privada dos alunos e das suas famílias", bem como "o Regulamento Geral de Proteção de Dados".