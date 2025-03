Segundo o IPMA, esta quarta-feira prevê-se "céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até ao meio da manhã e com períodos de mais nebulosidade durante a tarde, em especial no interior".

Haverá "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, sendo mais provável no litoral Centro e no interior do Alentejo".

Quanto ao vento, este vai ser "em geral fraco do quadrante norte, soprando, durante a tarde, de sudoeste na costa sul do Algarve e moderado (até 25 km/h) de norte/noroeste na faixa costeira ocidental e terras altas".

Está ainda prevista "formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro" e "acentuado arrefecimento noturno".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre 1ºC (Viseu e Guarda) e 10ºC (Faro) e as máximas entre 11ºC (Guarda) e 19ºC (Faro).