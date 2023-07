“O projeto 'SOURCE: Sand nOURishment strategies for sustainable Coastal Ecosystems', do qual a Universidade de Aveiro (UA) é um dos parceiros através do Departamento de Engenharia Civil (DECivil), recebeu um financiamento de cinco milhões de euros”, refere uma nota de imprensa daquele estabelecimento de ensino superior.

De acordo com a mesma fonte, o projeto teve início este mês e tem uma duração de seis anos, é coordenado pela Universidade de Twente, nos Países Baixos, tendo como objetivo “fornecer conhecimento e estratégias de alimentação artificial de areia, para atenuar a subida do nível do mar nas zonas costeiras”.

Segundo Carlos Coelho, professor do DECivil, investigador do Centro de Investigação de Riscos e Sustentabilidade na Construção (RISCO) e coordenador da iniciativa na UA, “pretende-se compreender os ecossistemas costeiros, criando modelos capazes de prever os impactos da alimentação artificial das areias, quantificando os custos e os benefícios económicos, sociais, culturais e ambientais que daí poderão advir".

“Ao associar-se ao projeto SOURCE, a UA reforça a sua posição nacional e internacional na investigação de medidas de mitigação dos problemas de erosão costeira e adaptação às alterações climáticas, ao partilhar o seu know-how nesta matéria com os intervenientes neste projeto”, destaca a nota de imprensa.

O SOURCE tem a duração de seis anos, tendo obtido financiamento através do “Dutch Research Agenda” e envolve 25 entidades dos Países Baixos, entre universidades, organizações governamentais, institutos de investigação e indústria e, ainda, sete parceiros internacionais: Flanders Hydraulics Research (Bélgica), Coastal Protection Engineering (EUA), Coastal Science & Engineering (EUA), Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science (Reino Unido), United Nations University (Alemanha), US Army Corps of Engineers (EUA) e Universidade de Aveiro.