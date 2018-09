O ministro dos Recursos Minerais e Petróleos angolano, Diamantino Azevedo, indicou hoje que a petrolífera estatal Sonangol apresentou uma lista de 54 concessionárias a privatizar, no quadro de restruturação da empresa que perdeu, recentemente, o monopólio do setor.

Diamantino Azevedo, que discursava no I Fórum de Negócios, organizado pela Câmara de Comércio Americana em Angola (AmCham Angola), não adiantou qualquer nome constante na lista, indicando que as 54 empresas concessionárias correspondem a um terço do universo do processo em curso.

A 15 deste mês, o Governo angolano anunciou a criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás (ANPG), pondo termo ao monopólio da Sonangol, cujo objetivo passa a focar-se unicamente no setor dos hidrocarbonetos.