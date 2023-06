De acordo com as conclusões desta sondagem, 51,7% dos portugueses entendem que o PSD deve ir sozinho a eleições, com 27,5% a admitirem que seria vantajoso haver coligações pré-eleitorais.

Segundo a sondagem realizada pela Intercampus, para Correio da Manhã/Jornal de Negócios, os inquiridos que defendem coligações pré-eleitorais, mais de 53% elegem a Iniciativa Liberal como partido favorito para se coligar com o PSD. Também dentro deste universo, o segundo partido mais aceite como parceiro de coligação pré-eleitoral é o CDS – e menos de um terço (31,5%) aprovaria um acordo com o Chega antes das eleições.