A sondagem, encomendada pela TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias, aponta para uma subida do PSD para 26,1%, conseguindo em abril recuperar as intenções de voto perdidas ao longo de março (23,6%).

Com estes valores, a direita consegue assim mais votos que o PS, com 38,2%, apesar da vantagem dos socialistas para os sociais democratas ainda ser de mais de 12 pontos — em março a percentagem era de 39,7%.

Isto porque o Chega — apesar da queda de 8,5% para 7,2% este mês — e a Iniciativa Liberal — subiu apenas de 4,8% para 4,9% — têm mais 10 pontos percentuais do que aqueles que conseguiram nas Legislativas de 2019. Em conjunto com o PSD, os três partidos chegam assim aos 39%. Nestas contas não entra o CDS-PP, que continua em queda livre: cai dos 1,1% de março para 0,4%.

Abril traz também boas notícias ao Bloco de Esquerda: os bloquistas solidificam a sua terceira posição, passando dos 8,6% para os 9,2%. Em sentido contrário mas também à esquerda, o PCP derrapa ligeiramente, dos 6% para os 5,7%.

Há ainda a registar a descida do PAN depois do seu líder, André Silva, anunciar a sua saída — de 3,2% para 2,7% — e a estabilização do Livre —mantém os mesmos 0,8%.