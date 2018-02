Conhecidos são já os distinguidos com o Prémio Autor Vida e Obra, que será entregue ao neurocientista António Damásio, e com o Prémio Melhor Programação Cultural Autárquica, que distingue a Câmara Municipal do Seixal, no distrito de Setúbal.

A cerimónia de entrega do Prémio Autores/2018 vai realizar-se no grande auditório do Centro Cultural de Belém, e será transmitida em direto pela RTP2.

O vencedor do Prémio Vida e Obra, António Damásio, de 73 anos, é “um dos nomes mais importantes da ciência a nível mundial, e também autor de livros lidos em todo o mundo, por públicos de várias gerações e formações”, justificou a SPA.

"O erro de Descartes", "O sentimento de si", "Ao encontro de Espinosa" e "A estranha ordem das coisas", o mais recente, publicado em 2017, são algumas dessas obras.

Nos candidatos ao Prémio Autores, a coreógrafa Marlene Monteiro Freitas, Leão de Prata de carreira da Bienal de Veneza, soma duas nomeações - em Dança e Teatro -, com a montagem de “Bacantes – Prelúdio para uma purga", numa coprodução com o Teatro Rivoli, no Porto, e o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Os júris nas diferentes categorias são os seguintes: nas Artes Visuais, Pedro Calapez, André Letria e Inácio Ludgero; no Cinema, Jorge Leitão Ramos, Rui Tendinha e António Loja Neves; na Rádio, Luís Filipe Costa, João David Nunes e Paulo Sérgio; na Dança, Cláudia Galhós, Maria José Fazenda e Daniel Tércio; em Televisão, Carlos Alberto Moniz, Ana Zanatti e Isabel Medina; em Literatura, Teresa Carvalho, Rita Pimenta e Luísa Mellid-Franco; na Música, Miguel Ângelo, Mafalda Arnauth e Rui Filipe; e, no Teatro, Helena Simões, Gisela Pissarra e Rui Monteiro.

Segue-se a lista dos nomeados nas diferentes categorias:

ARTES VISUAIS

Melhor Exposição de Artes Plásticas

“Fernanda Fragateiro: dos arquivos, à matéria, à construção”, de Fernanda Fragateiro, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa

"Romanian Dances", de Mariana Gomes, na Galeria Baginski, em Lisboa

“As Happy As Sad Can Be”, de Wasted Rita (Rita Gomes), na Galeria Underdogs, em Lisboa

Melhor Trabalho de Fotografia

“The Portuguese Prison Photo Project”, de Luís Barbosa, Centro Português de Fotografia, Porto

“Casa da Estrada”, de André Gomes, Galeria Diferença, Lisboa

“Americans 45 - Accident is the greatest of all Inventors”, de Luís Mileu, Auditório Municipal Augusto Cabrita, Barreiro

Melhor Trabalho Cenográfico

“Veraneantes”, de Fernando Ribeiro, estreia no Porto

“Inferno - Divina comédia”, de Rui Francisco, estreia em Palmela

“Noite viva”, de António Casimiro e João Lourenço, estreia Lisboa