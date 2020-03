O triunfo do Sporting de Braga (terceiro classificado) na visita de domingo ao Marítimo (2-1), obriga o Sporting a sair de Vila Nova de Famalicão também com um triunfo, sob pena de se atrasar na tabela e quando o Rio Ave (quinto) está a apenas dois pontos.

Na I Liga, os ‘leões’ seguem na terceira posição, a quatro pontos do Braga, e hoje defrontam um adversário que venceu em Alvalade na primeira volta (2-1), num momento em que Leonel Pontes era o treinador interino, antes da entrada de Silas e após a saída de Marcel Keizer.

Hoje, é possível que o Sporting não encontre o mesmo Famalicão da sexta jornada, que liderava o campeonato e foi a sensação da competição durante largo tempo, antes de entrar num ciclo sem vencer.

A equipa de João Pedro Sousa desceu progressivamente até ao sexto lugar, num momento em que não vence desde a 16.ª jornada, em 11 de janeiro, fora com o Boavista (1-0), com uma série de três derrotas e três empates.

O jogo, com início marcado para as 20:00, encerra a jornada, marcada pelo empate (1-1) de segunda-feira do Benfica na receção ao Moreirense, resultado que permitiu ao FC Porto, que venceu nos Açores o Santa clara por 2-0, assumir a liderança isolada, com mais um ponto do que os 'encarnados'.