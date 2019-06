As negociações entre os movimentos de contestação e a Junta Militar fracassaram em 20 de maio com as duas partes a quererem assumir a liderança do período de transição de três anos.

Na segunda-feira, o acampamento, montado desde 6 de abril, em Cartum, foi dispersado pela força, com os manifestantes a denunciarem "um massacre" perpetrado por "milícias" do Conselho Militar.

Os movimentos opositores falam em 108 mortos e mais de 500 feridos, enquanto o Governo do Sudão sustenta que o número de vítimas causados pela repressão não ultrapassa as 46.

Por seu lado, os militares rejeitaram o uso da força, adiantando que se tratou de "uma operação de limpeza" que correu mal.

A operação foi condenada pelas Nações Unidas, Estados Unidos e Reino Unido, entre outros países.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que apoiam os militares sudaneses, apelaram ao diálogo sem condenar a repressão.