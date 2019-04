A reunião de hoje ocorreu depois de os opositores terem concordado na quarta-feira a retoma das conversações com os militares, que anunciaram a resignação de três elementos da junta militar, acusados de serem próximos de Al-Bashir.

O encontro aconteceu após uma semana de protestos para exigir a transição do poder para um governo civil.

Os opositores propõem um conselho soberano, constituído por um número limitado de militares, durante um período de transição de quatro anos.

Em contrapartida, os militares defendem a cedência do poder soberano aos generais durante dois anos.

Milhares de pessoas continuam em protesto no Sudão para reclamar uma transição democrática para um governo civil, depois de manifestações contra Omar al-Bashir terem levado os militares a deporem o Presidente sudanês em 11 de abril.

Desde então, o Sudão é governado por uma junta militar, o Conselho Militar de Transição.

Os protestos contra Omar al-Bashir começaram em dezembro devido ao agravamento da situação económica no país, com o aumento dos preços de produtos básicos e do combustível.

A repressão das manifestações provocou mais de 50 mortos e milhares de feridos, assim como vários detidos, que foram posteriormente libertados pelo Conselho Militar de Transição.