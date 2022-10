Antes do seu primeiro verdadeiro discurso como primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, o também novo líder do Partido Conservador, foi indigitado pelo rei Carlos III, no Palácio de Buckingham, onde chegou pouco depois das 11h00 e saiu 45 minutos depois.

O encontro entre Sunak e o rei aconteceu na sala 1844 do palácio e posteriormente o novo líder do governo britânico dirigiu-se para o nº10 de Downing Street, a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro. Nas suas primeiras palavras, Rishi Sunak prometeu corrigir "os erros" da sua antecessora, Liz Truss.

"Neste momento, o nosso país está a enfrentar uma profunda crise económica. As consequências do Covid ainda perduram e a guerra na Ucrânia desestabilizou os mercados em todo o mundo. Liz Truss, a quem quero prestar um tributo, estava certa em querer melhorar o crescimento. Esse era um objetivo nobre e admirei a inquietação para promover mudanças, mas foram cometidos erros. E eu fui escolhido para corrigir esses erros", começou por dizer, salientando depois que o caminho que tem pela frente não será fácil.

"Vocês viram-me, durante a pandemia, a fazer tudo o que podia para proteger pessoas e empresas. Há sempre limites, mais agora do que nunca. Mas prometo que trarei a mesma compaixão para os desafios que enfrentamos. O governo que agora lidero não deixará a próxima geração, filhos e netos, com uma dívida por pagar, porque estávamos demasiado fracos para a pagarmos nós mesmos. Vou unir o nosso país, não com palavras, mas com ação. Vou trabalhar dia após dia para produzir para vocês. Este governo terá integridade, profissionalismo e responsabilidade a todos os níveis", salientou, prometendo cumprir com o programa eleitoral.

"Vamos ter um NHS (serviço nacional de saúde) mais forte, melhores escolas, ruas mais seguras, controlar as nossas fronteiras, proteger o meio ambiente e apoiar as nossas forças armadas. Queremos nivelar e construir também uma economia que abrace as oportunidades do Brexit, onde as empresas investem, inovam e criam empregos", afirmou Sunak, que promete colocar as "necessidades" do povo acima da política.

"Entendo o quão difícil é neste momento, sobretudo depois dos muitos mil milhões de libras que nos custou combater o Covid e o facto de estarmos no meio de uma guerra terrível. E entendo também que tenho trabalho a fazer para restaurar a confiança, mas não estou assustado. Conheço o alto cargo que aceitei e espero corresponder às suas exigências. Estou aqui, diante de vocês, pronto para liderar o nosso país. Quero colocar as vossas necessidades acima da política. Juntos podemos alcançar coisas incríveis. Criaremos um futuro digno dos sacrifícios que tantos fizeram e encheremos o amanhã e todos os dias seguintes com esperança", concluiu o novo primeiro-ministro britânico.

Neste discurso de 'oficialização', e ao contrário do que aconteceu com os seus antecessores, Liz Truss e Boris Johnson, Rishi Sunak não quis ninguém a aplaudi-lo, concretamente membros do seu partido e staff, junto ao nº10 de Downing Street.

Poucos minutos depois do seu discurso, Sunak começou a receber felicitações, uma bem especial, do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, que ponderou concorrer contra ele na eleição como líder do Partido Conservador, mas que agora pediu a todos que apoiem o novo líder do governo.