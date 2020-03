Bernie Sanders ganhou no estado da Califórnia considerado o grande prémio das primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos por ser o estado mais populoso do país e que distribui 415 delegados para a convenção democrata.

Esta vitória, na “Super Terça-feira”, quase mudou a imagem de uma noite em que até então sorria ao ex vice-Presidente Joe Biden, que obteve vitórias em oito estados contra quatro de Sanders. Mas Biden acabou por segurar o Texas, o segundo grande prémio das primárias, com 228 delegados, já na madrugada desta quarta-feira.

Assim, a corrida presidencial democrata tornou-se numa disputa a dois, entre Biden e Sanders. Ainda faltam meses para a nomeação democrata, isto é, para se escolher quem será o candidato do partido a disputar um lugar na Casa Branca com Donald Trump, mas até agora as contas colocam Joe Biden com 453 delegados e Bernie Sanders com 382. Muito atrás, em terceiro lugar, Elizabeth Warren segura 50 delegados e Mike Bloomberg 44. A distribuição continua e pode acompanhar a sua evolução aqui.

O que aconteceu esta noite? A chamada “Super Terça-feira”, é uma megajornada eleitoral para eleger mais de um terço dos 3.979 delegados que vão escolher o candidato democrata nas eleições presidenciais de 03 de novembro.

Os principais meios de comunicação norte-americanos deram a Sanders a vitória assim que fecharam as urnas na Califórnia (com base nas projeções, uma vez que os votos continuam a ser contados), cuja população latina parece ter desempenhado um papel importante na vantagem do senador, que também venceu em outro estado com grande representatividade hispânica, o Colorado.

No entanto, depois de segurar oito estados no arranque da noite, Biden acabou mesmo por "conquistar" o Texas, colocando-o à frente nesta corrida.

Para a “super terça-feira”, as sondagens indicavam que Bernie Sanders era o candidato mais bem posicionado para vencer os estados com maior número de delegados: Califórnia e Texas.

Sanders chegou à “super terça-feira” com uma ligeira vantagem nos delegados sobre Biden (60 contra 54) após a votação nos quatro primeiros estados: Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul.

Antes da “super terça-feira”, alguns dos principais nomes como Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Beto O’Rourke abandonaram a corrida e declararam apoiar o ex-vice-Presidente norte-americano de Barack Obama.

O grupo de candidatos mais bem posicionados nas sondagens está agora reduzido a quatro nomes: Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Michael Bloomberg.

No entanto, o futuro da campanha presidencial da senadora Elizabeth Warren é incerto depois de ter terminado em terceiro nas primárias democratas de terça-feira no seu estado natal, Massachusetts. Warren terminou atrás do ex-vice-Presidente Joe Biden, que venceu a primária de Massachusetts, e do senador Bernie Sanders.

Para além dos resultados fracos nos quatros estados que foram a votos antes da “super terça-feira”, a senadora nunca terminou acima do terceiro lugar. Os resultados de terça-feira podem acelerar sua saída da corrida, aponta a agência de notícia AP.

Também o multimilionário Michael Bloomberg, que optou por não se apresentar nos primeiros estados e entrar só na corrida à nomeação democrata na “super terça-feira”, obteve resultados muito abaixo das suas expectativas, depois de ter gastado mais de 500 milhões de dólares na sua campanha.

Segundo a agência de notícia AP, Mike Bloomberg reavaliará na quarta-feira se deve permanecer na corrida.

(Notícia atualizada às 07:32 com os resultados do Texas)