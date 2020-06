A Área Metropolitana de Lisboa (AML) está sujeita, desde esta terça-feira, a medidas mais restritivas para conter os casos de covid-19 e quem desrespeitá-las pode incorrer em crime de desobediência, determinou o Governo, sendo que todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, têm de encerrar às 20:00, à exceção dos estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições.

Continente

As lojas do Continente fecham, na Grande Lisboa, às 20h00, mas o horário de abertura depende da superfície comercial. Consulte aqui o horário da loja mais próxima de si.

Auchan

Também as lojas Auchan passam a fechar às 20h00. O horário de abertura também sofreu alterações, passando a abrir às 08h00 as lojas de Setúbal, Coina, Almada, Amadora, Alfragide, Paço de Arcos, Cascais, Sintra, Alverca e Lojas My Auchan.

As loja Auchan Amoreiras e Gourmet Amoreiras, que abrem às 8h30, são as exceções.

Mini Preço

A partir desta quarta-feira, as lojas da cadeia Mini Preço abrem uma hora mais cedo e fecham às 20h00. Consulte aqui os horários de todas as lojas da Grande Lisboa.

Lidl

O Lidl também tem novos horários para as suas lojas na Área Metropolitana de Lisboa. Saiba neste link quais os estabelecimentos que passam a abrir às 07h30.

Intermaché

Também as lojas Intermaché na Área Metropolitana de Lisboa passam a fechar às 20h00.

Aldi

Desde esta terça-feira, 23 de junho, que todas as lojas da cadeia Aldi na Grande Lisboa fecham às 20h00.

Pingo Doce

De acordo com os horários disponíveis no seu site, a maioria das lojas desta cadeia passa a abrir às 7h00 e encerrar às 20h00.

Mas há exceções: ao Observador, o Pingo Doce explicou que a "abertura é, em quase todas as lojas às 7h, exceto em 9 lojas que devido a condicionamentos locais não nos permitem abrir tão cedo (por exemplo se estão inseridas em pequenas galerias comerciais)".

El Corte Inglés

Os supermercados do El Corte Inglés e Supercor funcionam agora das 8h30 às 20h00, conforme indicação na a lista atualizada no seu site.