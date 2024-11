O supertufão tem neste momento categoria 5, a mais elevada do índice da PAGASA, com um alerta que permanecerá em vigor durante as próximas 12 horas, uma vez que as autoridades instam o público a abrigar-se do “impacto potencialmente catastrófico” do tufão, indicou a Europa Press.

As autoridades filipinas elevaram hoje a tempestade Man-yi à categoria de supertufão e retiraram mais de 650.000 pessoas, alertando para o possível impacto “catastrófico” daquele que é o sexto ciclone a ameaçar o país em menos de um mês.

A PAGASA avisou no boletim de hoje que a tempestade continua a representar uma ameaça “potencialmente catastrófica” para a região nordeste de Bicol, no extremo meridional da ilha de Lúzon, a maior do país e onde se espera que chegue durante a madrugada.

A PAGASA já tinha alertado no boletim que emitiu esta manhã que a tempestade se tinha convertido num supertufão à medida que aproximava de Cantaduanes, uma região onde vivem cerca de seis milhões de pessoas, e que se deslocaria para o noroeste do país.

Várias zonas da região de Bicon já estavam hoje inundadas devido às chuvas torrenciais provocadas pela aproximação do supertufão, estando as autoridades a retirar os residentes, indicou a ABS-CBN.

As autoridades filipinas ordenaram ainda que todos os barcos regressem a terra nas zonas afetadas.

Na sexta-feira, zonas do norte e centro das Filipinas ficaram sob alerta porque o Man-yi, o sexto ciclone a atingir o arquipélago em menos de um mês, é “invulgar”, segundo a NASA.

Apesar de as Filipinas registarem normalmente cerca de 20 ciclones por ano, o país tem sofrido uma rápida sucessão de tempestades nas últimas semanas, que causaram a morte de mais de 160 pessoas e obrigaram à retirada preventiva de milhares.

O Observatório da Terra da NASA partilhou na sexta-feira a “visão invulgar por satélite” de quatro tempestades ativas simultaneamente no oceano Pacífico a 11 de novembro: a Yinxing, a Toraji, a Usagi – que atingiram o norte do país na quinta-feira – e a Man-Yi.

“É a primeira vez, desde que há registos, em 1951, que tantas tempestades coexistem na bacia do Pacífico em novembro”, afirmou a NASA, citando a Agência Meteorológica do Japão.

A estas quatro tempestades somam-se a Trami e Kong-rey, que atingiram as Filipinas no final de outubro, deixando um rasto de destruição.